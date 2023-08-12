Не дожидаясь нового налога, владельцы автохлама уже спешат от него избавиться

На учете в Дорожном регистре Эстонии числится около 860 000 транспортных средств. Примерно 290 000 из них не используются. Это значит, что простаивает практически каждое третье транспортное средство. Часть таких транспортных средств уже превратилась в автохлам и загрязняет природу, передает rus.err.

По оценке исполнительного директора Союза предприятий по авторазборке Сийма Селлика, интерес вырос в два раза.

Автохлам мешает дорожным и уборочным работам, занимает парковочные места, а также вредит окружающей среде.

В интервью радионовостям ERR советник Министерства климата Пирет Отсасон пояснила, что автохлам содержит также опасные жидкости.

- Помимо топлива там есть моторное, трансмиссионное масло, жидкость для климат-контроля, плюс опасные вещества, например, кадмий, хром и свинец, - перечислила советник.

Вице-мэр Таллинна Тийт Терик рассказал, что в прошлом году Муниципальной полиции удалось убрать с улиц города примерно 500 единиц автохлама.