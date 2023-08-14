В трех городах Ида-Вирумаа можно ходатайствовать о пособии на замену печей

Приемом заявок и распределением пособий будет заниматься Фонд предпринимательства и инноваций.

На основе данных мониторинга атмосферного воздуха были выявлены районы, в которых содержание мелкодисперсных частиц в воздухе в отопительный сезон превышает допустимые уровни. Ставка пособия будет отличаться по регионам.

В Ида-Вирумаа ставка пособия в размере 70% будет действовать в Йыхви, Кивиыли и Силламяэ; в Йыгевамаа – в Йыгева и Пыльтсамаа; в Валгамаа – в Валга, Отепя и Тырва.

Ставка в размере 50% будет действовать в таллиннских районах Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти, а также в Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйа, Килинги-Нымме и Пярну.