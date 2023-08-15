Спасательный лагерь влияет на выбор профессии молодежи

Хелианору тянуло в спасательный кружок еще раньше, но родители не пускали. "Они боялись, справлюсь ли я с огнем, но в пятом классе я их уговорила. Родители сказали, мол, хорошо, посмотрим, что будет, и на сегодня я проделала довольно долгий путь". Родители Кайли поддерживали ее с самого начала, потому что ее дедушка тоже был пожарным. "Когда они увидели приглашение на занятия в спасательный кружок, они подумали, что я могла бы пойти по стопам своего дедушки".