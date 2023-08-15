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Спасательный лагерь влияет на выбор профессии молодежи

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Хорошо, если ты сможешь надеть форму за минуту. "Если за минуту не успеешь, из лагеря тебя не исключат, но в таком случае придется больше тренироваться", - усмехнулся инструктор Тийт Саккос.
Хорошо, если ты сможешь надеть форму за минуту. "Если за минуту не успеешь, из лагеря тебя не исключат, но в таком случае придется больше тренироваться", - усмехнулся инструктор Тийт Саккос. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Я безмерно завидую участникам старшей группы, хотя быть воспитателем тоже здорово", - призналась Кайли Ягант, которая выросла из участницы Вирумааского спасательного лагеря в воспитателя. Другого воспитателя - Хелианору Арусоо - лагерь подтолкнул к учебе на спасателя.

Кайли Ягант и Хелианора Арусоо родом из разных концов Вирумаа, но их объединяет интерес к спасательной сфере. Обе в пятом классе посещали спасательный кружок: Хелианора - в Нарвской эстонской гимназии, Кайли - в Кундаском молодежном центре.

Хелианору тянуло в спасательный кружок еще раньше, но родители не пускали. "Они боялись, справлюсь ли я с огнем, но в пятом классе я их уговорила. Родители сказали, мол, хорошо, посмотрим, что будет, и на сегодня я проделала довольно долгий путь". Родители Кайли поддерживали ее с самого начала, потому что ее дедушка тоже был пожарным. "Когда они увидели приглашение на занятия в спасательный кружок, они подумали, что я могла бы пойти по стопам своего дедушки". 

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