В Нарве полиция применила электрошокер к пьяному стрелку

Когда на место прибыли полицейские патрули, мужчина держал в обеих руках огнестрельное оружие и не подчинялся приказам правоохранителей.

Чтобы предотвратить эскалацию событий, при которой мужчина нанесет вред себе или окружающим, полиция применила к мужчине электрошокер.