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В Нарве полиция применила электрошокер к пьяному стрелку

Эрик Калда
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Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Поздним вечером 13 августа полицию вызвали на улицу Харидусе в Нарве, где пьяный мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в сторону окон многоквартирного дома.

Когда на место прибыли полицейские патрули, мужчина держал в обеих руках огнестрельное оружие и не подчинялся приказам правоохранителей.

Чтобы предотвратить эскалацию событий, при которой мужчина нанесет вред себе или окружающим, полиция применила к мужчине электрошокер.

Медики убедились, что мужчина оправился от удара током, после чего его задержали как подозреваемого в совершении преступления.

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Нарва
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