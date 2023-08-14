В Нарве полиция применила электрошокер к пьяному стрелку

Поздним вечером 13 августа полицию вызвали на улицу Харидусе в Нарве, где пьяный мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в сторону окон многоквартирного дома.
Когда на место прибыли полицейские патрули, мужчина держал в обеих руках огнестрельное оружие и не подчинялся приказам правоохранителей.
Чтобы предотвратить эскалацию событий, при которой мужчина нанесет вред себе или окружающим, полиция применила к мужчине электрошокер.
Медики убедились, что мужчина оправился от удара током, после чего его задержали как подозреваемого в совершении преступления.