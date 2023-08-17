Йыхви премирует своих успешных спортсменов, но с суммой пока не определились

В этом легкоатлетическом сезоне несколько местных спортсменов добились впечатляющих результатов в различных дисциплинах, заняв высокие места на международных соревнованиях. "Конечно, среди награжденных будут выпускник Йыхвиской гимназии Виктор Морозов, завоевавший золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике U20, Пиппи Лотта Энок, завоевавшая бронзовую медаль в семиборье среди женщин на чемпионате Европы U23, и Савва Новиков, завоевавший бронзовую медаль в беге на 400 метров с барьерами на Европейском молодежном Олимпийском фестивале в Словении", - перечислила получателей премии руководитель по связям с общественностью Йыхвиского волостного управления Кюллике Куллеркупп.