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Йыхви премирует своих успешных спортсменов, но с суммой пока не определились

Северное побережье
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Бронзовый призер чемпионата Европы этого года Пиппи Лотта Энок в числе премированных спортсменов.
Бронзовый призер чемпионата Европы этого года Пиппи Лотта Энок в числе премированных спортсменов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление решило премировать местных молодых спортсменов, показавших в этом году блестящие результаты на международных соревнованиях. Однако суммы вознаграждения пока неясны.

В этом легкоатлетическом сезоне несколько местных спортсменов добились впечатляющих результатов в различных дисциплинах, заняв высокие места на международных соревнованиях. "Конечно, среди награжденных будут выпускник Йыхвиской гимназии Виктор Морозов, завоевавший золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике U20, Пиппи Лотта Энок, завоевавшая бронзовую медаль в семиборье среди женщин на чемпионате Европы U23, и Савва Новиков, завоевавший бронзовую медаль в беге на 400 метров с барьерами на Европейском молодежном Олимпийском фестивале в Словении", - перечислила получателей премии руководитель по связям с общественностью Йыхвиского волостного управления Кюллике Куллеркупп.

Кроме того, местные спортсмены, добившиеся хороших результатов на республиканском уровне, также будут отмечены денежными премиями. Более подробный список премированных будет составлен к концу года. Куллеркупп добавила, что суммы вознаграждения пока неизвестны и волостное управление примет соответствующее решение на следующей неделе.

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