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Мчался со скоростью 196 км/ч! ⟩ Приговоренный к заключению лихач: я выехал на шоссе, чтобы успокоиться

Эрик Калда
, журналист
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Полицейский замеряет скорокть. Снимок иллюстративный.
Полицейский замеряет скорокть. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli

Вируский уездный суд отправил за решетку молодого человека, который на своем автомобиле "Mercedes" мчался по шоссе почти в два раза быстрее, чем это было разрешено.

К вечеру 10 августа йыхвиские патрульные полицейские осуществляли обычный дорожный надзор на шоссе Таллинн-Нарва, когда в один прекрасный момент заметили, что в их направлении мчится на большой скорости автомобиль "Mercedes-Benz". Была зафиксирована скорость 196 км/ч, то есть водитель ее превысил более чем на 80 км/ч. Разрешенная максимальная скорость на этом участке дороги - 110 км/ч.

Полицейские дали водителю "Mercedes" знак остановиться и задержали его на месте. У 22-летнего водителя имелось также действующее наказание за превышение скорости.

В субботу, 12 августа, лихач давал показания в Вируском уездном суде. Молодой человек оправдывался тем, что когда его переполняют чувства и эмоции, он, чтобы успокоиться, выезжает покорять шоссейные дороги. "К сожалению, такое оправдание никак не извиняет опасное лихачество, и теперь молодой человек сможет какое-то время обдумывать свои мысли и усмирять эмоции в Вируской тюрьме, так как суд приговорил его за превышение скорости к аресту на пять суток", - сообщило Йыхвиское отделение полиции.

Кроме того, ему придется следующие шесть месяцев побыть пешеходом и по истечении достаточного времени снова сдать экзамен в Департаменте транспорта.

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