Мчался со скоростью 196 км/ч! ⟩ Приговоренный к заключению лихач: я выехал на шоссе, чтобы успокоиться

К вечеру 10 августа йыхвиские патрульные полицейские осуществляли обычный дорожный надзор на шоссе Таллинн-Нарва, когда в один прекрасный момент заметили, что в их направлении мчится на большой скорости автомобиль "Mercedes-Benz". Была зафиксирована скорость 196 км/ч, то есть водитель ее превысил более чем на 80 км/ч. Разрешенная максимальная скорость на этом участке дороги - 110 км/ч.

Полицейские дали водителю "Mercedes" знак остановиться и задержали его на месте. У 22-летнего водителя имелось также действующее наказание за превышение скорости.

В субботу, 12 августа, лихач давал показания в Вируском уездном суде. Молодой человек оправдывался тем, что когда его переполняют чувства и эмоции, он, чтобы успокоиться, выезжает покорять шоссейные дороги. "К сожалению, такое оправдание никак не извиняет опасное лихачество, и теперь молодой человек сможет какое-то время обдумывать свои мысли и усмирять эмоции в Вируской тюрьме, так как суд приговорил его за превышение скорости к аресту на пять суток", - сообщило Йыхвиское отделение полиции.