В названии фракции Narva Heaks появилось слово "Центристская"

"Идея переименования возникла не сегодня. Мы давно к этому шли. Во фракции у нас есть три центриста. Мы думаем, что в дальнейшем их будет больше. Есть желающие еще вступить в партию. И как я уже говорил раньше, наша фракция собирается усиливаться и за счет действующих членов Центристской партии. Так что с нашей стороны это логичный шаг, чтобы четко обозначить свои позиции. А в 2025 году Центристская партия должна выйти на выборы сильным списком", - сказал в пятницу в разговоре с Rus.ERR руководитель переименованной фракции Алексей Евграфов.

По его словам, реакцию со стороны фракции Kesk, которая сформирована на базе избирательного списка Центристской партии, он пока не получал.

"Реакции пока не было. Но мы приглашали в нашу фракцию и других коллег. Как из фракции Kesk, так и тех, кто в нее не входит. Обратной связи пока не было. Но я не исключаю, что через какое-то время эта реакция появится", - добавил Евграфов.

Лидер нарвских центристов Тармо Таммисте новое название фракции Narva heaks не одобрил.

"Это продолжение провокационного поведения Алексея Евграфова, который считает, что правда - это только то, что он думает и делает. Больше мне тут сказать нечего", - заметил Таммисте.