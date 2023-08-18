Полиция ищет пропавшую в Кохтла-Ярве 42-летнюю Татьяну

Родственники сообщили полиции, что Татьяна ушла из дома 18 августа в 11.30 и не вернулась. Из-за состояния здоровья жизни и здоровью женщины может угрожать опасность.

Полиция проверила район и возможные места пребывания, но пока ее не нашли. Татьяна обычно гуляет по улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве, раньше ее видели и на детских площадках. Женщина предпочитает не общаться с незнакомыми людьми, у нее нет с собой телефона.

Рост Татьяны 152 см, коренастого телосложения, у нее короткие каштановые волосы. Когда она вышла из дома, на женщине было желто-оранжевое платье и летние фиолетовые туфли.