МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.08-24.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Воскресенье, 20 августа

* В Кохтла-Ярве у памятника павшим в Освободительной войне (парк на ул. К. Лутса) в 13.00 - празднование годовщины восстановления независимости Эстонской Республики и награждение лучших жителей Кохтла-Ярве. Выступает Инес.

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Гость программы - Сергей Маасин. Вход свободный. Количество мест ограничено. Информация по тел. 507 4616, www.ahtmeklubi.ee.

* В Каукси у пляжного здания в 15.00 - концерт в честь восстановления независимости Эстонской Республики: Луиза Рыйвас и Ален Везико, аккомпанемент на гитаре - Карел Казак. Открыто "Catering Kene kohvik". С собой захватите одеяло для пикника или походный стул. Бесплатно.

* В Нарве в Йоаорге в 17.00 - Певческий пикник. В программе песни о Нарве и всей Эстонии на эстонском, русском, украинском и водском языках. Главные исполнители - тандемный хор Нарвского дома эстонского языка и Палдиский смешанный хор. На сцену выйдут артисты из Ида-Вирумаа и других уголков Эстонии. В конце вечера выступит популярный исполнитель, имя которого пока в секрете. Информация: integratsioon.ee/laulupiknik-narva.

* В Тойла в Оруском парке в 17.00 - променад Оруского парка: концерт с участием "Noorkuu" и Койта Тооме. Билет - 15-17 евро. Количество мест ограничено.

* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - концерт, посвященный восстановлению независимости Эстонской Республики. Пять патриотических песен Ало Маттийзена - Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. "Kõrsikud".

Понедельник, 21 августа