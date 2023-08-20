МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.08-24.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 августа.
Воскресенье, 20 августа
* В Кохтла-Ярве у памятника павшим в Освободительной войне (парк на ул. К. Лутса) в 13.00 - празднование годовщины восстановления независимости Эстонской Республики и награждение лучших жителей Кохтла-Ярве. Выступает Инес.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Гость программы - Сергей Маасин. Вход свободный. Количество мест ограничено. Информация по тел. 507 4616, www.ahtmeklubi.ee.
* В Каукси у пляжного здания в 15.00 - концерт в честь восстановления независимости Эстонской Республики: Луиза Рыйвас и Ален Везико, аккомпанемент на гитаре - Карел Казак. Открыто "Catering Kene kohvik". С собой захватите одеяло для пикника или походный стул. Бесплатно.
* В Нарве в Йоаорге в 17.00 - Певческий пикник. В программе песни о Нарве и всей Эстонии на эстонском, русском, украинском и водском языках. Главные исполнители - тандемный хор Нарвского дома эстонского языка и Палдиский смешанный хор. На сцену выйдут артисты из Ида-Вирумаа и других уголков Эстонии. В конце вечера выступит популярный исполнитель, имя которого пока в секрете. Информация: integratsioon.ee/laulupiknik-narva.
* В Тойла в Оруском парке в 17.00 - променад Оруского парка: концерт с участием "Noorkuu" и Койта Тооме. Билет - 15-17 евро. Количество мест ограничено.
* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - концерт, посвященный восстановлению независимости Эстонской Республики. Пять патриотических песен Ало Маттийзена - Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. "Kõrsikud".
Понедельник, 21 августа
* Перед Кохтла-Ярвеской гимназией в 18.00 - летний концерт. Выступают певцы и молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии совместно с фолк-группой "Kratt". Прозвучат любимые хиты эстонского "Евровидения".
Среда, 23 августа
* В Лаагна в Ванатаре в 18.00 - вечер: стендап-шоу Александра Александрина "Võõras omade seas" / "Чужой среди своих". Билет - 7 евро.
Четверг, 24 августа
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 21.00 - ночной киносеанс: "Эрик Каменное Сердце" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Бесплатно.
СПОРТ
Суббота, 19 августа
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Helios" (Выру).
* На Кивиылиском стадионе в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Ararat" (Таллинн).
Воскресенье, 20 августа
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.
Среда, 23 августа
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет.
* В Карьямаа на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Zenit" (Таллинн).
Четверг, 24 августа
* В Айду с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas".
РАЗНОЕ
Воскресенье, 20 августа
* В Кивиыли на центральной площади с 9.00 до 13.00 - культурное кафе в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики, в 12.00 - концерт: Трийн Норман и Оля Раудонен.
* У синимяэского пруда в 11.00 - семейный день в честь восстановления независимости Эстонской Республики.
* В Тойла на улице Пикк с 11.00 до 16.00 - Фестиваль улицы Пикк. Точная информация - на страничке мероприятия в "FB".
* 175-километровая улица причудской еды с 11.00 до 17.00: в порту Васкнарвы - "Põhja-Peipsi Köök", в Ремнику на улице Ванакооли - "Ruubeni kohvik", в Алайыэ - дворовое кафе "Põhja-Peipsi Köögi", домашняя кухня виллы "Kuru", в пляжном здании Каукси - "Catering Kene", в доме отдыха "Lemmaku" - "Hea Tegija", в Раннапунгерья - семейный ресторан "Pärnaõue".