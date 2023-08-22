Вируский уездный суд в июле нынешнего года осудил за контрабанду сигарет мужчину, который должен теперь компенсировать государству 25000 евро налоговых денег. До него осуждены были еще семь членов той же шайки.
Для подписчиков
Контрабандисты, поставлявшие сигареты в Эстонию через Нарву, должны возместить государству крупный ущерб
В июле этого года 66-летний Тамази Филипия достиг соглашения с прокуратурой и суд приговорил его к лишению свободы условно на срок 1 год 7 месяцев. Он должен также выплатить Налогово-таможенному департаменту 25000 евро в качестве возмещения акциза, не полученного государством за контрабандные сигареты.