Контрабандисты, поставлявшие сигареты в Эстонию через Нарву, должны возместить государству крупный ущерб

В июле этого года 66-летний Тамази Филипия достиг соглашения с прокуратурой и суд приговорил его к лишению свободы условно на срок 1 год 7 месяцев. Он должен также выплатить Налогово-таможенному департаменту 25000 евро в качестве возмещения акциза, не полученного государством за контрабандные сигареты.