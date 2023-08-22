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Контрабандисты, поставлявшие сигареты в Эстонию через Нарву, должны возместить государству крупный ущерб

Эрик Калда
, журналист
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Нарвская граница является заманчивым местом для контрабандистов сигарет, однако жизнь показывает, что они также часто попадаются. Фото носит иллюстративный характер.
Нарвская граница является заманчивым местом для контрабандистов сигарет, однако жизнь показывает, что они также часто попадаются. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вируский уездный суд в июле нынешнего года осудил за контрабанду сигарет мужчину, который должен теперь компенсировать государству 25000 евро налоговых денег. До него осуждены были еще семь членов той же шайки.

В июле этого года 66-летний Тамази Филипия достиг соглашения с прокуратурой и суд приговорил его к лишению свободы условно на срок 1 год 7 месяцев. Он должен также выплатить Налогово-таможенному департаменту 25000 евро в качестве возмещения акциза, не полученного государством за контрабандные сигареты.

За контрабандистами какое-то время следили

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