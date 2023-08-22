Северное побережьеЭкономикаДля подписчиковВоз дров стоит сейчас на сто евро меньше, чем веснойКюлли Крийс, журналист22 августа 2023, 00:00Facebook TwitterComments Те, у кого побольше места для поленниц, могут в период благоприятных цен закупить готовые дрова на зиму сразу на несколько лет. Фото: Matti Kämärä / PõhjarannikСухие дрова можно приобрести сейчас по той же цене, что сырые три-четыре месяца назад.В мае за воз (10 кубометров) дров приходилось выкладывать 700-850 евро.Сейчас за воз просят 600-750 евро.Facebook TwitterComments Ключевые слова печное отоплениецена на дрова Pекомендуем