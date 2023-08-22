Те, у кого побольше места для поленниц, могут в период благоприятных цен закупить готовые дрова на зиму сразу на несколько лет.
Те, у кого побольше места для поленниц, могут в период благоприятных цен закупить готовые дрова на зиму сразу на несколько лет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сухие дрова можно приобрести сейчас по той же цене, что сырые три-четыре месяца назад.

В мае за воз (10 кубометров) дров приходилось выкладывать 700-850 евро.

Сейчас за воз просят 600-750 евро.

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