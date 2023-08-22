Нарвский музей страдает от экскрементов, оставляемых едущими в Россию

Очередь из легковых машин, ожидающих проезда к погранпункту, вполне официально размещается на нарвской улице Мальми, пролегающей у ограды Замкового парка, относящегося к территории Нарвского музея. Парк, за которым скрываются ворота рыцарского замка и по которому гуляют туристы, превратился в общественный туалет, так как туда ходят по нужде некоторые из тех, кто на легковых автомобилях следуют к границе.

Этой проблеме много лет, о ней писалось и ранее. Сейчас же Нарвский музей, оказавшийся в сложном денежном положении, взмолил о помощи. Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова обратилась разом и в Нарвскую горуправу, и в Департамент полиции и погранохраны.

Директор сообщила чиновникам, что территория Замкового парка используется в качестве общественного туалета теми, кто ждет погранконтроля. Автомобили на улице Мальми стоят круглосуточно. Городской же общественный туалет на Петровской площади работает только днем, вдобавок он платный, а также не всем известно про него - соответствующего указателя на улице Мальми нет.

"Денег на установку туалета в бюджете музея нет, и в одиночку музей уже не может справиться с этой проблемой. Каждое утро работа административного отдела музея начинается с уборки территории от экскрементов", - Сморжевских-Смирнова просит власти найти выход из пренеприятнейшей ситуации и установить биотуалет за пределами территории Нарвского музея.

"Сложившаяся ситуация создает проблемы не только для сотрудников, но и для гостей музея", - отметила директор.