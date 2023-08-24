РЕШЕНО ⟩ Пять нарвских улиц будут переименованы с сентября

Как уже рассказывало "Северное побережье", в споре нарвских депутатов с государством о переименовании улиц, длящемся с начала 2023 года, сторонами были задействованы историки, политики, юристы, министерства, комиссии по географическим наименованиям и канцлер права. Из них большинство так или иначе выразили согласие с тем, что имена красноармейцев и дата их военного триумфа в Нарве в 1944 году неуместны на карте современной Эстонии.

Против переименования последовательно выступала временная депутатская комиссия Нарвского горсобрания по историческому наследию, возглавляемая членом горсобрания и Рийгикогу Алексеем Евграфовым (Центристская партия Эстонии). Комиссия нашла, что четверо красноармейцев, погибших в 1944 году за освобождение Нарвы от нацистcкой оккупации, не имели отношения к оккупации Эстонской Республики в 1940 году. Комиссия вдобавок отмечала тот факт, что имена красноармейцев были даны улицам в 1950-1960 годах, а затем их не переименовали, так что теперь эти четыре названия уже тоже стали историческими.

Изначально, с прошлого года, в Нарве речь шла о переименовании более длинного списка улиц. В процессе обсуждения одна за другой оставались вне списка улицы Партизани, 1 Мая, Пролетариаади, Василия Герасимова. Таким образом, готовились сменить девять наименований, но в ныне оформившееся постановление министра попали только пять.