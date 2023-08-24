РЕШЕНО ⟩ Пять нарвских улиц будут переименованы с сентября

Эстонское государство в лице регионального министра переименует в Нарве пять улиц, не согласившись с возражением Нарвского городского собрания, представленным на прошлой неделе.
Региональный министр Мадис Каллас еще 4 августа подписал пока только проект постановления о новых названиях для пяти нарвских улиц, которые сейчас содержат в своих названиях имена четырех красноармейцев и дату вхождения в город Красной армии 26 июля 1944 года. До 21 августа продолжался период подачи мнений и возражений, и 17 августа Нарвское горсобрание большинством голосов приняло решение о сохранении наименований четырех красноармейских улиц. Это мнение нарвских народных избранников было своевременно переправлено в Таллинн.
Утром 24 августа Мадис Каллас прислал в канцелярию Нарвского горсобрания письмо, в котором поблагодарил за принятое депутатами решение о сохранении наименований, но высказался о неубедительности приведенных там доводов.
Региональный министр сообщил, что в ближайшее время окончательно подпишет ранее обсуждавшееся постановление, согласно которому пять нарвских улиц будут переименованы уже с 1 сентября, как и планировалось.
Министр еще раз перечислил подлежащие переименованию улицы и их новые названия: улица Алексея Юханова станет улицей Вяйке-Раквере, улица Арсентия Бастракова - улицей Масина, улица Игоря Графова - улицей Мадизе, улица Михаила Горбача - улицей Сеэдри, улица 26 Июля - улицей Юули.
Эти новые названия ранее были придуманы и одобрены комиссией по географическим наименованиям при Нарвской горуправе, однако проект нарвских чиновников не был поддержан депутатами городского собрания, вследствие чего вопрос о переименовании дошел до регионального министра.
"Лица, указанные в действующих ныне названиях улиц, действовали против эстонской государственности, и поэтому такие названия явно несочетающиеся с историей и культурой Эстонии. Поэтому не могут эти названия улиц оставаться действительными в Эстонской Республике в городе Нарва", - написал Каллас в своем письме в Нарвское горсобрание.
Как уже рассказывало "Северное побережье", в споре нарвских депутатов с государством о переименовании улиц, длящемся с начала 2023 года, сторонами были задействованы историки, политики, юристы, министерства, комиссии по географическим наименованиям и канцлер права. Из них большинство так или иначе выразили согласие с тем, что имена красноармейцев и дата их военного триумфа в Нарве в 1944 году неуместны на карте современной Эстонии.
Против переименования последовательно выступала временная депутатская комиссия Нарвского горсобрания по историческому наследию, возглавляемая членом горсобрания и Рийгикогу Алексеем Евграфовым (Центристская партия Эстонии). Комиссия нашла, что четверо красноармейцев, погибших в 1944 году за освобождение Нарвы от нацистcкой оккупации, не имели отношения к оккупации Эстонской Республики в 1940 году. Комиссия вдобавок отмечала тот факт, что имена красноармейцев были даны улицам в 1950-1960 годах, а затем их не переименовали, так что теперь эти четыре названия уже тоже стали историческими.
Изначально, с прошлого года, в Нарве речь шла о переименовании более длинного списка улиц. В процессе обсуждения одна за другой оставались вне списка улицы Партизани, 1 Мая, Пролетариаади, Василия Герасимова. Таким образом, готовились сменить девять наименований, но в ныне оформившееся постановление министра попали только пять.
Вдобавок к ним в январе 2023 года Нарвское городское собрание само, хотя и под известным давлением государства и эстонской общественности, согласилось сменить адреса и таблички, содержавшие имена коммунаров: улица Антса Даумана стала с апреля Кивилинна, а улица Альберта-Аугуста Тиймана - Солдина.