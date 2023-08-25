СТАТИСТИКА ⟩ В Ида-Вирумаа отмечен более высокий рост средней зарплаты

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1873 евро, что на 12,4% выше, чем в это же время в прошлом году.

Наиболее высокой средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была в сферах информации и связи (3257 евро), финансовой и страховой деятельности (2953 евро) и энергетики (2946 евро), о чем сообщила руководитель рабочей группы социальной статистики Эвели Вооленс.

Самой низкой средняя зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1178 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1191 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1268 евро).

- Более всего средняя зарплата выросла в сферах образования (19%), а также сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (15,4%), - уточнила Вооленс.

Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском уезде, включая Таллинн (2093 евро), а также в Тартуском уезде (1889 евро). Самой низкой - в Валгаском (1390 евро) и Хийуском (1404 евро) уездах.

- По сравнению с тем же периодом годом ранее больше всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (14,6%) и Рапласком (13%) уездах. Самый скромный рост зарплат был отмечен в Харьюском уезде за исключением Таллинна (10%) и Ляэнеском уезде (9,5%), - добавила Вооленс.