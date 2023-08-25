СТАТИСТИКА ⟩ В Ида-Вирумаа отмечен более высокий рост средней зарплаты

Средняя по Эстонии зарплата во втором квартале текущего года повысилась до 1873 евро. Чуть более быстрым ростом на фоне остальной республики отметился Ида-Вирумаа.
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1873 евро, что на 12,4% выше, чем в это же время в прошлом году.
Наиболее высокой средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была в сферах информации и связи (3257 евро), финансовой и страховой деятельности (2953 евро) и энергетики (2946 евро), о чем сообщила руководитель рабочей группы социальной статистики Эвели Вооленс.
Самой низкой средняя зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1178 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1191 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1268 евро).
- Более всего средняя зарплата выросла в сферах образования (19%), а также сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (15,4%), - уточнила Вооленс.
Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском уезде, включая Таллинн (2093 евро), а также в Тартуском уезде (1889 евро). Самой низкой - в Валгаском (1390 евро) и Хийуском (1404 евро) уездах.
- По сравнению с тем же периодом годом ранее больше всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (14,6%) и Рапласком (13%) уездах. Самый скромный рост зарплат был отмечен в Харьюском уезде за исключением Таллинна (10%) и Ляэнеском уезде (9,5%), - добавила Вооленс.
Для публикации средней зарплаты Департамент статистики использует данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе, так и договора о службе.