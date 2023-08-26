Какие истории скрывает за своими толстыми каменными стенами господский дом в Иллука, который первые три десятилетия находился во владении помещиков и уже более ста лет является храмом просвещения в маленькой деревне?

Давний иллукаский руководитель по культуре и администратор мызы Иллука Эне Раудар могла бы говорить об этом и четыре часа. Но в День мызных кафе Алутагузе время было ограничено. "У нас есть и будут отличные истории. Они - самый лучший способ рассказать историю мызы", - уверена она. Предоставим слово самому гиду, которая начинает экскурсию у красной скамьи во дворе мызы.