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Количество мест обитания белки-летяги достигло сотни

Кюлли Крийс
, журналист
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Жизнь белок-летяг понемногу улучшается с каждым годом.
Жизнь белок-летяг понемногу улучшается с каждым годом. Фото: Uudo Timm

В нынешнем году в ходе полевых работ было обнаружено 12 новых мест обитания белки-летяги, из известных ранее 161 места обитания заселенными оказались 88.

За белками-летягами наблюдают уже 30 лет. Ежегодно Агентство окружающей среды проверяет все внесенные в эстонскую инфосистему природы места обнаружения белок-летяг, а также другие подходящие места обитания. В 2023 году в рамках различных работ проверили в общем более 3000 лесных отводов. Если в начальные годы основанием являлись планы древостоя, то теперь источником исходных данных является модель пригодности для обитания белки-летяги.

Нынче было обнаружено 12 новых мест обитания белки-летяги: некоторые - в ходе мониторинга, некоторые - в ходе инвентаризации предварительно выбранных для будущих ветропарков участков, некоторые места обнаружили участники толок по поиску летяг, о пяти местах сообщили работники RMK.

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