Количество мест обитания белки-летяги достигло сотни

За белками-летягами наблюдают уже 30 лет. Ежегодно Агентство окружающей среды проверяет все внесенные в эстонскую инфосистему природы места обнаружения белок-летяг, а также другие подходящие места обитания. В 2023 году в рамках различных работ проверили в общем более 3000 лесных отводов. Если в начальные годы основанием являлись планы древостоя, то теперь источником исходных данных является модель пригодности для обитания белки-летяги.