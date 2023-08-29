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Сильвер Сильд переехал из Тарту в Силламяэ и окунулся в историю города

Ирина Кивисельг
, журналист
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Сильвер Сильд уже знает: не только в каждом уголке музея, но и на его территории можно делать удивительные открытия для себя.
Сильвер Сильд уже знает: не только в каждом уголке музея, но и на его территории можно делать удивительные открытия для себя. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В августе коллектив Силламяэского городского музея пополнился - новый гид Сильвер Сильд готовится проводить экскурсии, в том числе на английском и финском языках.

- Силламяэ не чужой для меня город, здесь живет моя бабушка, приезжал к ней. Переезд не случаен - жена получила работу в Нарве, будет преподавать в школе, - рассказал он. - Решили жить именно в Силламяэ, потому что это красивый, жизнеспособный, интересный город. Добираться до Нарвы отсюда просто. Ища работу для себя, о музее не думал, но предложение стать здесь гидом привлекло - с энтузиазмом откликнулся, хотя моя профессия связана с туристическим бизнесом, прежде не занимался такой деятельностью. Но я много путешествовал, в Тарту был активным членом финно-угорского общества и занимался организацией мероприятий, а история меня всегда увлекала.

Сильвер уже с первых дней с головой окунулся в изучение истории города, говорит, что интересно уже с момента образования поселения.

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