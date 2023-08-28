Почти треть держателей второй пенсионной ступени вывели свои накопления

В 2021 году в Эстонии была проведена пенсионная реформа, которая сделала участие во втором пенсионном уровне необязательным и у людей появилась возможность вывести накопленные там сбережения. В первую очередь почти 19% из них покинули вторую пенсионную ступень, и уже в том же году им было выплачено в общей сложности 1,3 миллиарда евро. В результате в экономику Эстонии было добавлено много денег. В ходе следующих раундов вывода средств вывод активов продолжился, и к настоящему времени почти 30% владельцев счетов второго уровня сняли свои пенсионные деньги.
На основе данных исследования финансового поведения и потребительских привычек эстонских домохозяйств в 2021 году Банк Эстонии подготовил анализ с целью выяснить, каково было финансовое положение жителей Эстонии, вышедших из второй ступени
Больше всех вывели свои сбережения 25-54-летние люди, в то время как самые молодые и старшие возрастные группы (16-24 и 55-64 года) в среднем предпочли оставить сбережения на пенсионном счету.
На решение людей выйти из второго уровня сильнее всего повлияло то, сколько у них было финансовых активов и необеспеченных кредитов, то есть потребительских кредитов. К финансовым активам относятся, например, банковские депозиты, вложения в акции, пенсионные активы третьего уровня. У тех, кто входит в 20% с наибольшим количеством финансовых активов, вероятность выхода из второго уровня была на 37 процентных пунктов ниже, чем у тех, кто входит в 20% с наименьшим количеством финансовых активов. В основном это зависело от ликвидных активов, поскольку на их долю приходилось 88% финансовых активов домохозяйств. Это показывает, что в первой волне покинули вторую ступень люди, не имевшие сбережений.
У людей, не имеющих потребительских кредитов, вероятность выхода из второй пенсионной ступени была на 27 процентных пунктов ниже, чем у тех, у которых было потребительских кредитов на сумму более 4000 евро.
Во многом решение выйти из второй ступени зависело от выбора других членов домохозяйства. Если один из членов домохозяйства решил покинуть другой уровень, вероятность выхода из другого компонента домохозяйства также была на 70 процентных пунктов выше.
В сообщении Банка Эстонии отмечается тот факт, что примерно четверть выведенных денег оставалась на банковских депозитах в течение длительного времени. Это указывает на возможность того, что часть выведенных денег из второго уровня сохраняется для будущих платежей по кредиту.