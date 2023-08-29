Нарвские депутаты отказали правительству в праве менять названия городских улиц

На сессии 17 августа Нарвское горсобрание приняло решение сохранить действующие названия улиц, несмотря на то, что, как ранее писало "Северное побережье", Мадис Каллас предложил Нарве изменить неуместные названия не позднее начала июня.

В ответ на заявление Калласа члены Нарвского горсобрания указали министру на то, что решение горсобрания было оформлено правомерно и оспорить его можно только в суде, а не постановлением, как это собирается сделать министр по делам регионов, пишет Rus.Postimees.