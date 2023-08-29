Нарвские депутаты отказали правительству в праве менять названия городских улиц

В ответ на заявление министра по делам регионов Мадиса Калласа, что, несмотря на решение Нарвского горсобрания, названия улиц Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача все равно будут переименованы, горсобрание Нарвы напомнило министру о том, что у правительства нет полномочий менять названия улиц без согласия местной власти, пишет Rus.ERR.
На сессии 17 августа Нарвское горсобрание приняло решение сохранить действующие названия улиц, несмотря на то, что, как ранее писало "Северное побережье", Мадис Каллас предложил Нарве изменить неуместные названия не позднее начала июня.
В ответ на заявление Калласа члены Нарвского горсобрания указали министру на то, что решение горсобрания было оформлено правомерно и оспорить его можно только в суде, а не постановлением, как это собирается сделать министр по делам регионов, пишет Rus.Postimees.
Они также напомнили министру, что оспорить решение можно в течение 30 дней с момента его оглашения через Йыхвиский дом суда Тартуского административного суда.
"Решение Нарвского горсобрания принято и действует", - отметили члены Нарвского горсобрания.