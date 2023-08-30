Участок улицы Харидузе возле Йыхвиской основной школы закроют для движения транспорта

В виде исключения там могут ездить только жильцы дома по ул. Харидузе, 8, расположенного на этом участке дороги, при наличии письменного разрешения волостного управления. По-прежнему разрешается парковать свой автомобиль на стоянке перед Йыхвиской основной школой, которая на сегодня освобождена от строительных вагончиков и стройматериалов, а также на парковке Йыхвиской спортшколы.