Участок улицы Харидузе возле Йыхвиской основной школы закроют для движения транспорта

С 1 сентября запрещается движение транспортных средств на примерно 30-метровом отрезке дороги возле Йыхвиской основной школы на улице Харидузе, который ранее был односторонним.
В виде исключения там могут ездить только жильцы дома по ул. Харидузе, 8, расположенного на этом участке дороги, при наличии письменного разрешения волостного управления. По-прежнему разрешается парковать свой автомобиль на стоянке перед Йыхвиской основной школой, которая на сегодня освобождена от строительных вагончиков и стройматериалов, а также на парковке Йыхвиской спортшколы.
Волостное управление обосновало такое решение желанием повысить безопасность и избежать пробок. Йыхвиская основная школа подала заявку на закрытие этого дорожного отрезка еще в начале этого года, когда в новом здании школы началась учебная работа.
Волостное управление и основная школа просят понимающего отношения со стороны местных жителей, родителей и всех причастных лиц и надеются, что изменение организации дорожного движения не вызовет путаницы и недовольства.