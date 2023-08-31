Тойлаская волость выставит на продажу мызу Кукрузе

В начале августа ЦУ "Kukruse Polaarmõis" представило Тойласкому волостному управлению предложение о ликвидации целевого учреждения с 1 октября. Причиной назвали ветхое здание, нуждающееся в капитальном ремонте, для чего поддержки волости и собственных доходов целевого учреждения недостаточно, также нехватка денег не позволяет развивать мызу более прибыльно.