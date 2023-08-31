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Тойлаская волость выставит на продажу мызу Кукрузе

Кюлли Крийс
, журналист
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Полярный музей, действовавший на мызе 13 лет, будет закрыт с 1 сентября.
Полярный музей, действовавший на мызе 13 лет, будет закрыт с 1 сентября. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Волостное собрание вчера приняло решение о прекращении деятельности ЦУ "Kukruse Polaarmõis" с 1 января, волостное управление подготовит продажу двух участков недвижимости мызы Кукрузе.

В начале августа ЦУ "Kukruse Polaarmõis" представило Тойласкому волостному управлению предложение о ликвидации целевого учреждения с 1 октября. Причиной назвали ветхое здание, нуждающееся в капитальном ремонте, для чего поддержки волости и собственных доходов целевого учреждения недостаточно, также нехватка денег не позволяет развивать мызу более прибыльно. 

Мыза Кукрузе.
Мыза Кукрузе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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Экономика
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