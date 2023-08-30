В ходе земляных работ в Люганузеской волости нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

На месте саперы установили, что при определенных условиях находку можно переместить для уничтожения в более безопасное место, подальше от населенных пунктов. Поскольку это было очень тяжелое взрывное устройство, саперам помогли спасательные команды Кивиыли и Силламяэ. Взрывное устройство было уничтожено.

Саперы напоминают: чем более ржавым и потрепанным выглядит взрывное устройство, тем большую опасность оно представляет для человека. С виду безопасное взрывное устройство при перемещении может взорваться, что приведет к трагическим последствиям. При обнаружении взрывоопасного предмета не трогайте его, потому что перемещение может его активировать. Сообщите о находке по номеру 112 и следуйте инструкциям. Предупредите прохожих и не подпускайте никого к найденному предмету.