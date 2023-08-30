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В ходе земляных работ в Люганузеской волости нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

Эрик Калда
, журналист
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Авиабомба, обнаруженная в Люганузеской волости.
Авиабомба, обнаруженная в Люганузеской волости. Фото: Päästeamet

Вечером 29 августа сообщили, что в деревне Лохкузе Люганузеской волости в ходе земляных работ под высоковольтными линиями обнаружили довольно крупное взрывное устройство. Оказалось, что это 100-килограммовая авиабомба.

На месте саперы установили, что при определенных условиях находку можно переместить для уничтожения в более безопасное место, подальше от населенных пунктов. Поскольку это было очень тяжелое взрывное устройство, саперам помогли спасательные команды Кивиыли и Силламяэ. Взрывное устройство было уничтожено.

Саперы напоминают: чем более ржавым и потрепанным выглядит взрывное устройство, тем большую опасность оно представляет для человека. С виду безопасное взрывное устройство при перемещении может взорваться, что приведет к трагическим последствиям. При обнаружении взрывоопасного предмета не трогайте его, потому что перемещение может его активировать. Сообщите о находке по номеру 112 и следуйте инструкциям. Предупредите прохожих и не подпускайте никого к найденному предмету.

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