В построенном в апреле и оснащенном летом здании Нарвской гимназии 1 сентября учебу начнут 561 ученик, которых ждут здесь просторные и светлые помещения. В то же время тут найдутся также возможности обособиться.

Философ и натуралист Фред Юсси говорил, что в мире велика потребность в плодотворном ничегонеделании, так сказать, в считании ворон, ведь это дает возможность углубиться во что-то. По словам научного сотрудника Института педагогических наук Таллиннского университета Грете Арро, тоже ошибочно думать, будто для считания ворон нет места в жизни делового человека, а также школьника, занятого учебой, увлечениями, друзьями и компьютерами.