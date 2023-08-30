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В Нарве состоится пикет с требованием отставки Каи Каллас

Северное побережье
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В субботу на площади в сквере на улице Пушкина нарвитяне будут требовать отставки Каи Каллас
В субботу на площади в сквере на улице Пушкина нарвитяне будут требовать отставки Каи Каллас Фото: Kirill Smirnov/Põhjarannik

Нарвский отдел полиции согласовал и зарегистрировал пикет с требованием отставки Каи Каллас, пишет gazeta.ee.

Организатором пикета, который состоится в субботу, 2 сентября в 11.00, стал член правления Нарвского округа Центристской партии Михаил Паншин.

Участники мероприятия будут требовать выражения вотума недоверия и отставки премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ее правительства.

Место проведения пикета - сквер на улице Пушкина, у памятника Паулю Кересу.

Зарегистрировано участие в пикете до трехсот человек. 

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Нарва
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