В Нарве состоится пикет с требованием отставки Каи Каллас

Организатором пикета, который состоится в субботу, 2 сентября в 11.00, стал член правления Нарвского округа Центристской партии Михаил Паншин.

Участники мероприятия будут требовать выражения вотума недоверия и отставки премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ее правительства.

Место проведения пикета - сквер на улице Пушкина, у памятника Паулю Кересу.