Аналитик: слабеющая экономика северной и восточной Европы тянет Эстонию за собой

Экономические условия в ЕС ухудшились с конца 2021 года, и в этом году экономика нашего региона - Скандинавии и Восточной Европы - была слабее среднего. Это затормозило экономическое развитие Эстонии и также нашло отражение в экономическом спаде почти на 3% во втором квартале.

Слабый внешний спрос и стагнация восточной торговли привели к сокращению рабочих мест в обрабатывающей промышленности и транспортно-складском хозяйстве. Трудности обрабатывающей промышленности связаны со слабым состоянием рынка недвижимости и строительства в странах Северной Европы, быстрым ростом процентных ставок и отсутствием дешевой восточной продукции. Сильнее всего пострадали деревообрабатывающая и мебельная промышленность, доля которых в обрабатывающей промышленности выросла почти до четверти, но объёмы экспорта которых во втором квартале сократились на пятую часть.

Сложная ситуация и на местном строительном рынке, рабочие места там во втором квартале сократились. Положительным моментом является то, что рост цен строительных инвестиций резко замедлился. Инвестиции жителей в жилье сильно выросли, но это, вероятно, отражает не текущую экономику, а скорее завершение строительства жилья сейчас, а не решения о покупке год назад. Объем работ в строительной сфере сократился во втором квартале из-за значительного падения инвестиций компаний в здания и сооружения. Высокий уровень процентных ставок, вероятно, будет сдерживать инвестиции в будущем.

Частное потребление за год упало более чем на 3%, причем структура потребления показывает, что развитие потребления было неравномерным. Снижение потребления продуктов питания за последний год говорит о том, что не все домохозяйства смогли компенсировать рост цен за счет сбережений. Во втором квартале также снизилось потребление услуг досуга и покупка одежды и обуви. В то же время потребление поддерживается покупкой автомобилей и поездками за границу, которые быстро растут.