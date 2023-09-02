Сб, 2.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

ШКОЛЬНЫЙ МИР ⟩ Общереспубликанскую школьную радость несет нынче Тойлаская волость

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Facebook Twitter
Comments
В церемонии объявления школьного мира на дворцовой площадке Оруского парка участвовали обе школы волости - Тойлаская гимназия и Кохтла-Ныммеская школа.
В церемонии объявления школьного мира на дворцовой площадке Оруского парка участвовали обе школы волости - Тойлаская гимназия и Кохтла-Ныммеская школа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Школьный мир, гарантирующий школьную радость как ученикам, так и учителям, объявили в День знаний в Тойла. "Нельзя учиться на войне - ни на физически происходящей войне, ни в словесной войне между людьми", - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

Союз защиты детей вместе с партнерами выбрал среди пяти кандидатов волостью школьного мира нынешнего учебного года Тойла. Выдвинуть кандидатуру своих родных мест пожелали сами учащиеся, составив для этого вместе с волостной властью ходатайство.

- В школе случаются маленькие инциденты, как и везде. Мы подумали, что если бы мы стали волостью школьного мира, то это было бы очень престижно и еще больше подчеркнуло бы, насколько в действительности важна тема школьного мира, - пояснила председатель молодежного парламента Тойлаской волости Анни Трийн Салван.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх