ШКОЛЬНЫЙ МИР ⟩ Общереспубликанскую школьную радость несет нынче Тойлаская волость

Союз защиты детей вместе с партнерами выбрал среди пяти кандидатов волостью школьного мира нынешнего учебного года Тойла. Выдвинуть кандидатуру своих родных мест пожелали сами учащиеся, составив для этого вместе с волостной властью ходатайство.

- В школе случаются маленькие инциденты, как и везде. Мы подумали, что если бы мы стали волостью школьного мира, то это было бы очень престижно и еще больше подчеркнуло бы, насколько в действительности важна тема школьного мира, - пояснила председатель молодежного парламента Тойлаской волости Анни Трийн Салван.