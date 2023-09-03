Родителям рекомендуют сделать ревизию школьных рюкзаков

В начальных классах рекомендованный врачами вес школьного рюкзака не должен превышать 10% от веса ребенка, то есть не более 3 кг, но в действительности эта норма значительно превышается.
На рынке рюкзаков и ранцев легко потеряться как детям, так и родителям. Если ребенок будет смотреть на яркий цвет и дизайн, то мамам и папам следует побеспокоиться о практичности покупки. Новый ранец обязательно нужно примерить, поэтому на шоппинг следует отправляться всей семьей, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
На что же следует обратить внимание родителю? Спинка ранца обязательно должна быть ортопедической, чтобы не портить ребенку осанку. Также нужно учитывать ширину лямок, прочность дна и наличие карманов и светоотражающих элементов.
- Ранец плотно прилегает к спине. Он как раз у нас на спине. Он не царапает шею и принимает форму спины. Что еще хорошо? Если есть нагрудный ремень, значит, здесь можно закрыть и лямки не падают, не позволяет с плечей упасть. В итоге, это очень хорошо распрямляет грудную клетку и у ребенка правильная осанка, - пояснила школьная медсестра Татьяна Есина.
Пустой рюкзак должен весить около 700 граммов, чтобы вместе со всеми принадлежностями его вес не превышал 10% от веса ребенка. К сожалению, соблюдение этой нормы - задача не из простых. Особенно трудно ориентироваться по весу родителям первоклассников, у которых еще нет опыта.
Если для родителям первоклассников финальный вес детского рюкзака еще только предстоит узнать, то семьи детей постарше уже примерно в курсе, какое количество учебников и тетрадей ежедневно будет использоваться на уроках. И весит это все немало.
Проведенный "АК+" небольшой эксперимент показал, что стандартный набор учебников и школьных принадлежностей второклассника - учебники и рабочие тетради, дневник, пенал, телефон, вода, ланч-бокс и салфетки - вместе с ранцем весит уже более 5 кг.
При этом в начальных классах вес собранного ранца не должен превышать 10% от веса ребенка, то есть в среднем составлять до 3 килограммов.
Во многих школах для учеников имеются шкафчики для хранения вещей, в которых можно оставить, к примеру, художественные принадлежности.
Облегчить ранец поможет также выбор легких по весу школьных принадлежностей.
- Тетради не нужно покупать толстыми. Лучше тонкие тетради, они облегченные. Что еще? Спортивную форму не нужно класть в рюкзак. Должна быть определенная другая сумка, специальная для спортивной обуви и спортивного костюма, - посоветовала школьная медсестра Татьяна Есина.
Иными словами, лучше дать школьнику некоторые вещи в руки, чем делать ранец за его спиной еще более неподъемным. Конечно, первоклассник захочет взять с собой в школу и любимые игрушки. По словам Есиной, запрещать это не стоит, но лучше предложить ребенку взять с собой миниатюрного робота или мишку вместо больших машинок или тяжелых кукол.