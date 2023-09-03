Родителям рекомендуют сделать ревизию школьных рюкзаков

На рынке рюкзаков и ранцев легко потеряться как детям, так и родителям. Если ребенок будет смотреть на яркий цвет и дизайн, то мамам и папам следует побеспокоиться о практичности покупки. Новый ранец обязательно нужно примерить, поэтому на шоппинг следует отправляться всей семьей, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

На что же следует обратить внимание родителю? Спинка ранца обязательно должна быть ортопедической, чтобы не портить ребенку осанку. Также нужно учитывать ширину лямок, прочность дна и наличие карманов и светоотражающих элементов.

- Ранец плотно прилегает к спине. Он как раз у нас на спине. Он не царапает шею и принимает форму спины. Что еще хорошо? Если есть нагрудный ремень, значит, здесь можно закрыть и лямки не падают, не позволяет с плечей упасть. В итоге, это очень хорошо распрямляет грудную клетку и у ребенка правильная осанка, - пояснила школьная медсестра Татьяна Есина.

Пустой рюкзак должен весить около 700 граммов, чтобы вместе со всеми принадлежностями его вес не превышал 10% от веса ребенка. К сожалению, соблюдение этой нормы - задача не из простых. Особенно трудно ориентироваться по весу родителям первоклассников, у которых еще нет опыта.