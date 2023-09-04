В горнодобывающей промышленности спад, в производстве сланцевого масла рост

Производство сократилось во всех трех секторах - в энергетике на 33,6%, в обрабатывающей промышленности на 7,0% и в горнодобывающей промышленности на 20,7%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, объем промышленной продукции в июле уменьшился почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. «Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (21,2%), а также в отрасли ремонта и установки машин и оборудования (48,5%)», - объяснила Бундер. Среди наиболее весомых отраслей сокращение было в деревообработке (12,5%), производстве изделий из металла (3,9%), электронного оборудования (7,0%), и продуктов питания (8,4%).