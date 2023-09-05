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Бывший член волостной управы Йыхви Мессурме Писарева покинула Партию реформ

Эрик Калда
, журналист
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Мессурме Писарева заверила, что ее выход из Партии реформ обусловлен не йыхвиской политикой, а налоговой политикой государства, которую реализует нынешнее правительство под руководством Партии реформ.
Мессурме Писарева заверила, что ее выход из Партии реформ обусловлен не йыхвиской политикой, а налоговой политикой государства, которую реализует нынешнее правительство под руководством Партии реформ. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мессурме Писарева, которая до лета этого года была в составе волостной управы Йыхви, но лишилась должности вследствие кадровой реформы, вышла из Партии реформ, членом которой она была два года.

Партия реформ, родная партия волостного старейшины Марис Тоомель, на местных выборах 2021 года получила три места в волостном собрании Йыхви, а после подписания коалиционного соглашения с избирательным союзом "Ühiselt Jõhvi Eest" и EKRE получила одновременно место волостного старейшины и одного члена волостной управы. Когда после состоявшихся в нынешнем марте парламентских выборов депутат от EKRE Арво Аллер покинул пост помощника волостного старейшины и ушел в Рийгикогу, то вместо него эту должность, согласно коалиционному соглашению, занял Ильмар Аун, баллотировавшийся по списку "Ühiselt Jõhvi Eest". Если раньше волостная управа состояла из шести работников, то после летних изменений там осталось только пять членов, а должность Мессурме Писаревой как члена волостной управы, отвечавшей за сферу предпринимательства, инноваций и туризма, упразднили.

Она вернулась в волостное собрание, откуда пришлось уйти Андресу Саару, и вместе с этим в Йыхвиском волостном собрании прекратила существование и фракция Партии реформ, так как Писарева к ней не присоединилась, а минимальное количество членов фракции в Йыхви - три.

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