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Дремлющего повара оштрафовали за отсутствие дымового датчика

Эрик Калда
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Дымовой датчик.
Дымовой датчик. Фото: Matti Kämärä

4 сентября в 11.33 в центр тревоги поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого дома на проспекте Кангеласте в городе Нарва.

Звонивший также сообщил об этом остальным жильцам подъезда и покинул здание.

Спасатели проверили лестничную клетку и обнаружили источник дыма в квартире на третьем этаже. Из задымленного помещения вывели одного человека. Причиной дыма стало пригорание пищи. Житель поставил еду на плиту, но уснул в другой комнате.

Поскольку в квартире не было датчика дыма, собственник квартиры был оштрафован. 

Датчики дыма стали обязательными в Эстонии с 1 июля 2009 года.

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