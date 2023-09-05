Дремлющего повара оштрафовали за отсутствие дымового датчика

Звонивший также сообщил об этом остальным жильцам подъезда и покинул здание.

Спасатели проверили лестничную клетку и обнаружили источник дыма в квартире на третьем этаже. Из задымленного помещения вывели одного человека. Причиной дыма стало пригорание пищи. Житель поставил еду на плиту, но уснул в другой комнате.

Поскольку в квартире не было датчика дыма, собственник квартиры был оштрафован.