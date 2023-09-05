Дремлющего повара оштрафовали за отсутствие дымового датчика

4 сентября в 11.33 в центр тревоги поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого дома на проспекте Кангеласте в городе Нарва.
Звонивший также сообщил об этом остальным жильцам подъезда и покинул здание.
Спасатели проверили лестничную клетку и обнаружили источник дыма в квартире на третьем этаже. Из задымленного помещения вывели одного человека. Причиной дыма стало пригорание пищи. Житель поставил еду на плиту, но уснул в другой комнате.
Поскольку в квартире не было датчика дыма, собственник квартиры был оштрафован.
Датчики дыма стали обязательными в Эстонии с 1 июля 2009 года.