Число вакантных должностей уменьшилось

Общее число как вакантных, так и занятых должностей во втором квартале было чуть более 617 000, из них наибольшая часть - вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Доля вакансий составила 1,8% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах государственного управления и обороны (1775), оптовой и розничной торговли (1499), а также образования (1316).

По словам руководителя рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс, из всех вакансий 40% было в публичном секторе. «Самой высокой доля вакантных должностей была в сферах государственного управления и обороны, а также профессиональной, научной и технической деятельности, и самой низкой - в сельском хозяйстве и строительстве», - отметила Эвели Вооленс.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (81%), в том числе в Таллинне (72%), далее следовали Тартуский (6,3%) и Пярнуский (3,4%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Рапласком уездах, а самой низкой - в Пылваском и Хийуском уездах.

Во втором квартале на работу было принято 53 849 и уволено 51 500 человек. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению со вторым кварталом 2022 года на 9%.