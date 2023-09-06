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Как рассчитывается не облагаемый подоходным налогом доход для пенсионеров?

Эрик Калда
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Сумма дохода, освобождаемая от подоходного налога для людей, которые уже находятся или в этом году достигнут пенсионного возраста, с января текущего года составляет 704 евро. В Департаменте социального страхования напомнили, что именно это означает для пенсионера.

* До 2023 года для всех действовали единые ставки, по которым рассчитывался не облагаемый подоходным налогом доход. С ростом дохода ставки снижались. С января этого года для тех, кто достиг возраста пенсионера по старости, стала действовать свободная от уплаты подоходного налога ставка в сумме 704 евро в месяц. Она не снижается с увеличением дохода и в том случае, если пенсионер продолжает работать.

* Не облагаемый подоходным налогом доход в сумме 704 евро в месяц привязан к возрасту, а не к типу пенсии. Это означает, что эта сумма действительна для всех пенсионеров, достигших возраста 64 года и 6 месяцев. Также она относится к тем, кто достигнет этого возраста в течение этого года.

* Департамент социального страхования применяет освобождение от подоходного налога в размере до 704 евро к пенсии автоматически. Если пенсия составляет более 704 евро в месяц, то получающаяся разница облагается подоходным налогом. Если пенсия составляет менее 704 евро, а у человека имеются еще доходы, подлежащие обложению подоходным налогом, то остаток разницы можно использовать по своему усмотрению, например, применять к зарплате или указывать в декларации о доходах.

* Если ранее пенсионер по старости мог сам решать, хочет ли он применять к своей пенсии не облагаемый подоходным налогом минимум, то сейчас возможности выбирать нет.

Для тех, кто еще не находится в возрасте пенсионера по старости, действует прежняя ступенчатая система налогообложения и не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 654 евро в месяц.

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