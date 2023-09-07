Новый сезон Йыхвиского концертного дома откроет виртуозная норвежская скрипачка

- Высококлассное балетное искусство Украины высоко ценилось во все времена. Самое меньшее, что Эстония может сейчас предложить профессионалам в своей области, - это возможности для выступлений, - сказала руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро.

Харьковский театр выступит в Йыхвиском концертном доме с балетными постановками "Жизель" и "Белоснежка и семь гномов", а также незабываемым балетным гала-концертом, в программе которого балетные номера на музыку Минкуса, Глюка, Хачатуряна, Шопена, Адама, Теодоракиса и других.

Среди звездных концертов ноября - запланированная на 26 ноября премьера цикла "Laulud valu allikalt", созданного в сотрудничестве Тыну Кырвитса и Дорис Каревой. Музицируют Мария Валдмаа (сопрано), Якоб ван Реувен (мандолина) и струнный квартет "M4GNET".

Оперный спектакль для детей

В декабре пара клоунов Пийп и Туут приглашают детей в оперу: поскольку сами они петь не умеют, клоунов выручат сопрано Марис Лилосон и меццо-сопрано Туури Деде. Спектакль "Пийп и Туут в опере: Хансуке и Гретеке" прибудет в Йыхви 7 декабря.

20 декабря в Йыхвиском концертном доме выступит Эстонский национальный мужской хор. Традиционно рождественскую музыкальную программу готовит и представляет слушателям приглашенный дирижер, на этот раз Лодевийк ван дер Реэ.