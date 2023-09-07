Новый сезон Йыхвиского концертного дома откроет виртуозная норвежская скрипачка

В Йыхви сезон начнется в следующую пятницу, 15 сентября, концертом "Sinfonietta Riga" и известной норвежской скрипачки Мари Самуэльсен.
Международная звезда Мари Самуэльсен, выступающая соло в самых важных залах мира, известна своим поразительным артистизмом и ищущим духом. Программа концерта, открывающего сезон, сочетает, как это принято в последнее время, многовековые звуковые произведения с современным миром звуков. Среди прочего на концерте прозвучит культовая интерпретация Вивальди Макса Рихтера, которую в исполнении Самуэльсен посмотрели в интернете более 34 миллионов раз.
С полной программой сезона можно ознакомиться на сайте "Eesti Kontsert" www.eestikontsert.ee; на определенные концерты билеты по льготной цене в продаже до воскресенья, 10 сентября.
- В начинающемся концертном сезоне "Eesti Kontsert" предлагает выбор высокого уровня - от классической музыки до современного музыкального стиля, от джаза до камерной музыки, - сказал руководитель по коммуникациям "Eesti Kontsert" Андри Майметс.
Ноябрь будет особенно насыщенным
29 сентября в Йыхви будет представлена семейная опера "Играем "Севильского цирюльника". Адаптацию знаменитой комической оперы Россини поставил оперный певец Айн Ангер вместе с друзьями. Музыкальное сопровождение исполнит Пярнуский городской оркестр под руководством дирижера Хенри Кристофера Аавика.
Йыхвиские меломаны смогут приобщиться к фестивалю "Keelpillifookus": 10 ноября скрипач-виртуоз Коля Блахер, многолетний концертмейстер Берлинской филармонии и Люцернского фестивального оркестра, даст концерт вместе с Таллиннским камерным оркестром.
XV Йыхвиский фестиваль балета пройдет с 15 по 19 ноября, и на этот раз не только в Йыхви, но и в Пярну и Таллинне. Гостями фестиваля станут Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Мыколы Лысенко и Национальный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского.
- Высококлассное балетное искусство Украины высоко ценилось во все времена. Самое меньшее, что Эстония может сейчас предложить профессионалам в своей области, - это возможности для выступлений, - сказала руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро.
Харьковский театр выступит в Йыхвиском концертном доме с балетными постановками "Жизель" и "Белоснежка и семь гномов", а также незабываемым балетным гала-концертом, в программе которого балетные номера на музыку Минкуса, Глюка, Хачатуряна, Шопена, Адама, Теодоракиса и других.
Среди звездных концертов ноября - запланированная на 26 ноября премьера цикла "Laulud valu allikalt", созданного в сотрудничестве Тыну Кырвитса и Дорис Каревой. Музицируют Мария Валдмаа (сопрано), Якоб ван Реувен (мандолина) и струнный квартет "M4GNET".
Оперный спектакль для детей
В декабре пара клоунов Пийп и Туут приглашают детей в оперу: поскольку сами они петь не умеют, клоунов выручат сопрано Марис Лилосон и меццо-сопрано Туури Деде. Спектакль "Пийп и Туут в опере: Хансуке и Гретеке" прибудет в Йыхви 7 декабря.
20 декабря в Йыхвиском концертном доме выступит Эстонский национальный мужской хор. Традиционно рождественскую музыкальную программу готовит и представляет слушателям приглашенный дирижер, на этот раз Лодевийк ван дер Реэ.
На новогодних концертах "Eesti Kontsert" с Таллиннским камерным оркестром выступит пианист Стен Хейноя, а оркестром молодых эстонских музыкантов, обучающихся в Европе, будет дирижировать Хенри Кристофер Аавик. На этот раз традиционный новогодний концерт предоставит слово Йозефу Гайдну, прожившему исключительно долгую и плодотворную для своего времени жизнь.
В осеннем сезоне дорогу в Йыхвиский концертный дом найдут, помимо "Eesti Kontsert", еще несколько организаторов мероприятий.
К примеру, 4 октября НКО "Grand Art" приглашает любителей вокальной музыки на концерт "Voca People" из Израиля, они исполнят любимые хиты всех времен из репертуара Элтона Джона, Бейонсе, Стиви Уандера, Бруно Марса и многих других. Песни исполняются а капелла, инструментами служат только вокал и искусство битбокса.
15 ноября даст гала-концерт 40-летний "Караван", а 21 ноября в Йыхви прибудет концертный тур "Smilers" "XXX Afterparty", которым один из самых известных эстонских поп- и рок-ансамблей продолжает отмечать свой 30-летний юбилей.
27 декабря на новогодний концерт в Йыхви приглашает "ABBA Chique", трибьют-бенд всемирно известной группы "ABBA", который возродит сценическое шоу легендарной поп-группы и исполнит ее самые известные хиты.