Государство выделяет 7 миллионов евро на переподготовку работников сланцевой отрасли

На поддержку переобучения людей и перевод их на другие рабочие места предусмотрено более 7 млн евро, из которых 5 млн евро поступило из Фонда справедливого перехода Европейского союза и 2,1 млн евро - из государственного бюджета, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

Поддержка будет оказана как работникам сланцевого сектора, так и тем, кто потеряет работу из-за сокращений. Чтобы облегчить трудоустройство за пределами сланцевого сектора, работникам будет выплачиваться пособие на начало работы в размере 30% от их среднемесячной заработной платы в сланцевой отрасли, но не более 1000 евро (брутто) в месяц, в течение 12 месяцев с момента начала трудовой деятельности в другой области.

По словам Тийта Рийсало, поддержка необходима для того, чтобы помочь адаптироваться к изменениям на рынке труда, которые будут сопутствовать зеленому повороту.

"Приобретение новых навыков еще на старом рабочем месте даст людям возможность более плавно перейти на новую работу, если они ее потеряют. Средняя заработная плата в сланцевом секторе значительно выше, чем в целом по Эстонии: по данным исследования рынка труда, в 2022 году она составляла 2148 евро. Люди, потерявшие работу в этом секторе, могут еще долгое время получать возмещение по страхованию от безработицы. Оказываемая поддержка поможет им вернуться на рынок труда и избежать социальных проблем, связанных с длительной безработицей", - сказал министр.