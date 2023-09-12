За четыре дня фестиваль городской культуры "Station Narva" собрал в пограничном городе многоцветье музыки и других искусств, а также людей, для которых расположенный на восточной границе страны один из крупнейших городов Эстонии все еще является неизведанной землей.

Ядром фестиваля, проводимого вот уже шестой год командой Хелен Сильдна, в которую с каждым разом входит все больше нарвитян, является музыкальная программа, в рамках которой нынче выступили более пары десятков разнообразных исполнителей, начиная, так сказать, с умело орудующих кнопками диджеев и заканчивая Нарвским симфоническим оркестром.