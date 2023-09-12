Шестой "Station Narva" оказался рекордным по числу посетителей

На прошлой неделе, с 7 по 10 сентября, в Нарве уже в шестой раз прошел фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva", наполнивший город музыкой, искусством, продемонстрировавший городское пространство под новыми углами. За четыре дня этот фестиваль посетили 4032 человека, что является рекордным показателем.

Фестиваль "Station Narva" прошел впервые в 2018 году, и тогда организаторы насчитали около 3000 человек посетителей. Спустя год пришло 3093 человека. В пандемийные 2020 и 2021 годы пришли, соответственно, около 1200 и 2297 человек. В 2022 году насчитали 2222 посетителя.