Раквереский театр приедет в Кохтла-Ярве с романтической комедией, которой сопутствует успех во всем мире

Действие происходит в квартире на окраине города, полной книг, где живут мать и ее шестидесятилетняя дочь, вечернюю идиллию которых переворачивает с ног на голову появившийся за дверью Игорь. Поскольку властная мать семейства Софья якобы умирает, но не может уйти из жизни с чувством вины, что дочь останется в этом мире одна, без мужа и детей, обеспокоенной Татьяне приходит в голову мысль представить Игоря... как своего кавалера.

Ложь, сказанная во имя собственного счастья, рождает все новые сюрпризы, разжигая в немолодых героях неожиданную жажду жизни. Проникновенная комедия напоминает, что быть счастливым никогда не поздно, ведь сказки могут случиться с каждым.

Режиссер спектакля Пеэтер Раудсепп рассказал "Virumaa Teataja", что пьеса Надежды Птушкиной "Пока она не умерла" имел успех во всем мире. Ее играли и в Японии, и в Германии, и во многих местах, где "и не подумали бы, что русская жизнь может что-то значить". Это такой универсальный материал, выходящий за рамки ностальгии по советской эпохе. Как и "Служебный роман".

В лирической истории любви играют Юлле Лихтфельдт, Юлле Кальюсте (в качестве приглашенного актера из Эстонского драмтеатра), Аннели Рахкема и Эдуард Салмисту.