В Кохтла-Ярвеском центре культуры 25 сентября Раквереский театр покажет романтическую комедию "Kuni ta suri" ("Пока она не умерла"), события которой разворачиваются после звонка в дверь.
Раквереский театр приедет в Кохтла-Ярве с романтической комедией, которой сопутствует успех во всем мире
Действие происходит в квартире на окраине города, полной книг, где живут мать и ее шестидесятилетняя дочь, вечернюю идиллию которых переворачивает с ног на голову появившийся за дверью Игорь. Поскольку властная мать семейства Софья якобы умирает, но не может уйти из жизни с чувством вины, что дочь останется в этом мире одна, без мужа и детей, обеспокоенной Татьяне приходит в голову мысль представить Игоря... как своего кавалера.
Ложь, сказанная во имя собственного счастья, рождает все новые сюрпризы, разжигая в немолодых героях неожиданную жажду жизни. Проникновенная комедия напоминает, что быть счастливым никогда не поздно, ведь сказки могут случиться с каждым.
Режиссер спектакля Пеэтер Раудсепп рассказал "Virumaa Teataja", что пьеса Надежды Птушкиной "Пока она не умерла" имел успех во всем мире. Ее играли и в Японии, и в Германии, и во многих местах, где "и не подумали бы, что русская жизнь может что-то значить". Это такой универсальный материал, выходящий за рамки ностальгии по советской эпохе. Как и "Служебный роман".
В лирической истории любви играют Юлле Лихтфельдт, Юлле Кальюсте (в качестве приглашенного актера из Эстонского драмтеатра), Аннели Рахкема и Эдуард Салмисту.
Спектакль "Пока она не умерла" состоится в понедельник, 25 сентября в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Спектакль на эстонском языке.