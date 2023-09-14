Украинская пенсионерка в Нарве получила условный срок за предложение взятки пограничнику

Согласно обвинению, 16 июля в 21.05 на Нарвском погранпункте пенсионерка, не имевшая действительного проездного документа, ради прохождения пограничного контроля предложила чиновнику взятку в размере 100 долларов США. Представитель погранохраны отказался от денег, а женщина была задержана и вскоре предстала перед судом.

Обвиняемая пошла на соглашение со следствием и за попытку дать взятку должностному лицу получила условный срок. Ее приговорили к 1 году и 27 дням лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Приговор уже вступил в силу, как особо отметил портал Rus.ERR.