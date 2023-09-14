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Украинская пенсионерка в Нарве получила условный срок за предложение взятки пограничнику

Северное побережье
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Паспортный контроль на Нарвском погранпункте.
Паспортный контроль на Нарвском погранпункте. Фото: Ilja Smirnov

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы пенсионерку из Украины, которая пыталась без действующего документа и при помощи взятки попасть в Эстонию. Об этой истории написал новостной портал Rus.ERR.

Согласно обвинению, 16 июля в 21.05 на Нарвском погранпункте пенсионерка, не имевшая действительного проездного документа, ради прохождения пограничного контроля предложила чиновнику взятку в размере 100 долларов США. Представитель погранохраны отказался от денег, а женщина была задержана и вскоре предстала перед судом.

Обвиняемая пошла на соглашение со следствием и за попытку дать взятку должностному лицу получила условный срок. Ее приговорили к 1 году и 27 дням лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Приговор уже вступил в силу, как особо отметил портал Rus.ERR.

Нарушительницу также обязали выплатить более 500 евро в пользу Эстонской Республики.

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