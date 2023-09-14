В Нарва-Йыэсуу ищут дом три молодых котика

Городской чиновник пытается сам найти для кошек дом, прежде чем вызывать работников приюта.
Специалист города Нарва-Йыэсуу по окружающей среде Яан Метсис старался сам находить дом для брошенных животных, прежде чем вызывать за ними сотрудников приюта.
- Для щенков найти дом проще, кошек хотят меньше, - убедился он. - Если кошки дикие, то я и не пытаюсь их пристроить, а тех, которые людей не боятся, иногда все же пробую.
В пятницу он сообщил в социальных сетях о трех молодых котиках.
- Бездомная кошка пришла на хутор и там окотилась. У хозяев кошка уже имелась, и пока эта чужая тоже остается там. Но котятам исполнилось уже три-четыре месяца, и заботиться обо всех эта семья не в состоянии, - рассказал Метсис.
Сообщения о том, что куда-то пришла чужая кошка и окотилась, поступают к нему довольно часто. Плюс к тому те кошки, которых осенью бросают на дачах и они становятся бродячими.
Четыре года назад "Северное побережье" тоже писало об оставленных в картонной коробке возле нарва-йыэсууского курзала шести котятах и о трех кошках чуть постарше.
- Их подбросили в такое активно посещаемая место, что двух-трех котят забрали сразу, а остальных увезли в приют, - вспоминает Метсис.
Более подробно расспросить Яана Метсиса о предлагаемых сейчас котятах можно по телефону 517 3150.