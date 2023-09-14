В Нарва-Йыэсуу ищут дом три молодых котика

Специалист города Нарва-Йыэсуу по окружающей среде Яан Метсис старался сам находить дом для брошенных животных, прежде чем вызывать за ними сотрудников приюта.

- Для щенков найти дом проще, кошек хотят меньше, - убедился он. - Если кошки дикие, то я и не пытаюсь их пристроить, а тех, которые людей не боятся, иногда все же пробую.

Может, у кого-то дома не хватает именно такого полосатика? Фото: Erakogu

В пятницу он сообщил в социальных сетях о трех молодых котиках.

- Бездомная кошка пришла на хутор и там окотилась. У хозяев кошка уже имелась, и пока эта чужая тоже остается там. Но котятам исполнилось уже три-четыре месяца, и заботиться обо всех эта семья не в состоянии, - рассказал Метсис.

Сообщения о том, что куда-то пришла чужая кошка и окотилась, поступают к нему довольно часто. Плюс к тому те кошки, которых осенью бросают на дачах и они становятся бродячими.

Четыре года назад "Северное побережье" тоже писало об оставленных в картонной коробке возле нарва-йыэсууского курзала шести котятах и о трех кошках чуть постарше.

- Их подбросили в такое активно посещаемая место, что двух-трех котят забрали сразу, а остальных увезли в приют, - вспоминает Метсис.