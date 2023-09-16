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В прошлом году выросла доля сланцевой электроэнергии

Северное побережье
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Добыча сланца на разрезе "Нарва".
Добыча сланца на разрезе "Нарва". Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Труутс, объем произведенной из сланца электроэнергии вырос за год на 42%, составив более половины (57%) всей произведенной электроэнергии.

В 2021 году произведенная из сланца электроэнергия составила 49% всей произведенной электроэнергии. Объем произведенной из сланцевого газа электроэнергии тоже вырос на 14%.

- Из других топлив было произведено меньше электроэнергии, чем в предыдущем году. Происходящее в мире сильно повлияло в прошлом году на цены топлива, что, в свою очередь, повлияло на доли топлив, применяемых при производстве энергии, - сказала Труутс.

16% электроэнергии было произведено в процессе совместного производства, позволяющего более экономично использовать топливо. На станциях совместного производства электроэнергию и тепло производят из разных топлив. Самый большой вклад в производство энергии, измеренный в тераджоулях, внесло древесное топливо.

Объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, остался на уровне 2021 года и составил 33% общего производства электроэнергии. Самый большой рост (68%) в области возобновляемой энергии отмечен в производстве солнечной энергии, составившем в предыдущем году 20% всего производства возобновляемой энергии.

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