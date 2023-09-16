В прошлом году выросла доля сланцевой электроэнергии

В 2021 году произведенная из сланца электроэнергия составила 49% всей произведенной электроэнергии. Объем произведенной из сланцевого газа электроэнергии тоже вырос на 14%.

- Из других топлив было произведено меньше электроэнергии, чем в предыдущем году. Происходящее в мире сильно повлияло в прошлом году на цены топлива, что, в свою очередь, повлияло на доли топлив, применяемых при производстве энергии, - сказала Труутс.

16% электроэнергии было произведено в процессе совместного производства, позволяющего более экономично использовать топливо. На станциях совместного производства электроэнергию и тепло производят из разных топлив. Самый большой вклад в производство энергии, измеренный в тераджоулях, внесло древесное топливо.