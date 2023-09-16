В Силламяэ стадион хотят оборудовать видеокамерами из-за вандалов

В последнее время в Силламяэ участились случаи хулиганства на стадионе спорткомплекса "Калев", пишет новостной портал Rus.ERR.
Вандалы периодически ломают сиденья на трибунах, переворачивают будки, рвут сетку на ограждении стадиона и на воротах, жгут покрытие на искусственном поле, опрокидывают биотуалеты, пишет Rus.ERR со ссылкой на статью в городской газете "Силламяэский вестник".
Директор спорткомплекса Роман Трейал был вынужден обратиться к населению за поддержкой в борьбе с вандалами, с призывом не проходить мимо, видя, как подростки чинят безобразия.
"В наших планах установить две профессиональные видеокамеры на стадионе, чтобы можно было легко вычислять вандалов. В свой бюджет мы заложили деньги на их приобретение. Очень бы не хотелось закрывать стадион для свободного посещения, потому как люди любого возраста должны иметь свободный доступ к спортивным сооружениям, спорт должен в городе развиваться, привлекать как можно больше желающих заниматься им. Будем обращаться в полицию и просить не оставлять стадион без постоянного контроля", - рассказал Трейал.