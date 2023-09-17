В сентябре уже не стоит надеяться на природу, чтобы получить "солнечный" витамин

По ее словам, подходят витамины, содержащие и D2, и D3, но последний больше повышает уровень витамина D в крови и сохраняется дольше. "Очень удобно использовать витамины в виде спреев, которые подходят детям и также людям с трудностями при глотании".

По словам фармацевта, природный витамин D3 или холекальциферол больше всего содержится в жирной рыбе, такой как скумбрия, рыбий жир и лососеобразных, а также в яичном желтке. Некоторые продукты, такие как молоко и крупы, также обогащены этим витамином. "Витамин D2, или эргокальциферол, скорее является предпочтением вегетарианцев, так как он естественным образом содержится в грибах, выращенных на солнце, таких как майтаке, портобелло и лисички", - перечисляет аптекарь и подчеркивает, что, поскольку доля этих продуктов в нашем меню весьма скромная, то разумно принимать витамин D в качестве пищевой добавки.

Сколько витамина D следует принимать?

Суточные дозы витамина D, соответствующие условиям Эстонии, в зависимости от возраста и потребности находятся в пределах 400-4000 единиц или 10-100 микрограммов в день.