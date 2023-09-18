Пн, 18.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

На границе в Нарве за георгиевскую ленточку оштрафовали гражданина Польши

Северное побережье
Facebook
Comments
Георгиевская ленточка.
Георгиевская ленточка. Фото: Erik Prozes / Postimees

Эстонские власти оштрафовали на границе в Нарве водителя автомобиля, к зеркалу которого была прикреплена георгиевская ленточка.

Инцидент произошел в минувшие выходные на пограничном пункте "Нарва-1", сообщила в понедельник Идаская префектура.

Пограничники обнаружили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу заднего вида автомобиля, въезжавшего в Эстонию. Управлявший машиной гражданин Польши добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро.

Власти также обратили внимание иностранца на то, что подобная символика находится в Эстонии под запретом.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Нарва
Наверх