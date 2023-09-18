На границе в Нарве за георгиевскую ленточку оштрафовали гражданина Польши

Эстонские власти оштрафовали на границе в Нарве водителя автомобиля, к зеркалу которого была прикреплена георгиевская ленточка.
Инцидент произошел в минувшие выходные на пограничном пункте "Нарва-1", сообщила в понедельник Идаская префектура.
Пограничники обнаружили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу заднего вида автомобиля, въезжавшего в Эстонию. Управлявший машиной гражданин Польши добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро.
Власти также обратили внимание иностранца на то, что подобная символика находится в Эстонии под запретом.