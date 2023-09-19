Вт, 19.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В богатом на шайбы кохтла-ярвеском хоккейном поединке "Viru Sputnik" одержал победу над "Everest"

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook
Comments
В игре между двумя кохтла-ярвескими командами время от времени проскальзывали, как водится в хоккее, элементы бокса.
В игре между двумя кохтла-ярвескими командами время от времени проскальзывали, как водится в хоккее, элементы бокса. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В первой игре нынешнего чемпионата Эстонии по хоккею между двумя кохтла-ярвескими командами "Viru Sputnik" со счетом 9:6 обыграл "Everest".

Если в предыдущие сезоны "Everest" выступал несколько успешнее, чем "Viru Sputnik", то в первой схватке сезона между местными командами "Viru Sputnik" в первые же минуты показал, что нынче он более боеспособен, чем в прошлом году.

Лишь на прошлой неделе вступивший на борт "Viru Sputnik" Константинс Коркус открыл счет уже на второй минуте встречи. Фейерверк из шайб в первом периоде походил на салют в честь открытия сезона. В течение 20 минут шайба восемь раз влетала в ворота: "Viru Sputnik" отправил ее туда пять раз, а "Everest" - три раза. Во втором периоде "Viru Sputnik" увеличил счет до 7:4 в свою пользу и в последнем периоде окончательно закрепил победу.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Спорт
Наверх