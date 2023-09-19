В богатом на шайбы кохтла-ярвеском хоккейном поединке "Viru Sputnik" одержал победу над "Everest"

Если в предыдущие сезоны "Everest" выступал несколько успешнее, чем "Viru Sputnik", то в первой схватке сезона между местными командами "Viru Sputnik" в первые же минуты показал, что нынче он более боеспособен, чем в прошлом году.

Лишь на прошлой неделе вступивший на борт "Viru Sputnik" Константинс Коркус открыл счет уже на второй минуте встречи. Фейерверк из шайб в первом периоде походил на салют в честь открытия сезона. В течение 20 минут шайба восемь раз влетала в ворота: "Viru Sputnik" отправил ее туда пять раз, а "Everest" - три раза. Во втором периоде "Viru Sputnik" увеличил счет до 7:4 в свою пользу и в последнем периоде окончательно закрепил победу.