ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Нарве сегодня разрушили памятник красноармейцам

Темный сад считается старейшим парком Нарвы и является примером парковой архитектуры конца XIX столетия. В 1965 году в центре исторического Темного сада появился новый памятник - мемориальная плита со словами на двух языках: "Здесь захоронен прах бойцов Вильяндиского коммунистического полка и воинов других частей Красной армии, павших в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 г.".

Несмотря на утверждение о якобы существующем в данном месте захоронении, считается, что речь идет о лжемогиле: красноармейцы были захоронены в другом месте. Тем не менее, после демонтажа монумента сразу начнутся раскопки, чтобы окончательно установить наличие или отсутствие в земле человеческих останков.

Как писало "Северное побережье" в прошлые годы, в начале 21-го века при планировании и осуществлении реконструкции исторического Темного сада памятную плиту решили никуда не переносить. После начала военной агрессии России в Украине в 2022 году Госканцелярия включила данный памятник в список расположенных в Эстонии воинских захоронений и мемориалов с советской оккупационной символикой, которые рекомендуется удалить их из публичного пространства. Наряду с этим памятником в список попали и десятки других в разных уголках Эстонии, большинство которых демонтировали в том же году. В Нарве оставались указанный памятник в Темном саду, а также мемориальная стена с именами погибших красноармейцев родом из принаровских деревень, которая находится в нарвском парке Выйду. Последнюю решено оставить на месте, учтя пожелания и аргументы нарвитян.