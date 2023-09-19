Издание: уборочная фирма Осипенко загрязняет Кохтла-Ярве

Предприятие, которое должно убирать улицы города Кохтла-Ярве, приводить в порядок инфраструктуру и вывозить отходы уборки, само же загрязняет ими город, пишет в своем расследовании издание Postimees.

По данным издания, первыми забили тревогу бдительные жители города, которые, сопроводив письмо фотографиями, сообщили в городскую управу, что предприятие OÜ N&V устроило в Кохтла-Ярве незаконное складирование отходов уборки улиц.

Издание выяснило, что работники фирмы возили опасный для здоровья смет на территорию картодрома в Ярвеской части и на улицу Салу в Ахтме. Там отходы сгружали и просто разравнивали трактором. Указанный участок земли принадлежит городу. Там учатся ездить начинающие водители, рядом находятся спортивная школа и футбольный стадион.

Издание отмечает, что надзор за вывозом мусора осуществляет чиновник, проходящий по одному делу о коррупции с аффилированным с компанией OÜ N&V Николаем Осипенко.