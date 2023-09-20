МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.09-28.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 сентября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 21 сентября
* В кинотеатре "Amadeus" Йыхвиского концертного дома в 18.00 - киновечер и дискуссия "Neeme Järvi. Muusika üle kõige" / "Неэме Ярви. Музыка превыше всего". В гостях режиссер Эрик Норкроос. Билет - 7 евро.
Пятница, 22 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения "Читаем по-эстонски" для русскоязычных детей: читаем осеннюю книгу и мастерим осенние картинки.
* В святилище Таммику деревни Паулику в 18.00 - концерт осеннего солнцестояния. Выступают дуэт "Lämmi Üü", Кульно Мальва и Леана Ваппер. Бесплатный автобус: 17.30 - от Йыхвиского волостного управления, 17.40 - от Таммикуского народного дома. Обратно - по окончании мероприятия. Концерт бесплатный.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - концерт под открытым небом "Ритмы осеннего вечера". Выступает победительница вокального конкурса ETV+ "Народ поет" Екатерина Маргальникова. Работает уличное кафе. В случае дождливой погоды концерт состоится в здании центра культуры. Вход свободный.
Суббота, 23 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната для детей 4-10 лет: "Здравствуй, осень!", создание осенних картинок.
* В Йыхвиском концертном доме и на музыкальной площади с 12.30 - фестиваль "Творческий котел" национальных культур": концерты, народные игры, национальная кухня, выставки и другое.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - осенняя столица: концерт-открытие. Билет - 12 евро.
Понедельник, 25 сентября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Kuni ta suri" / "Пока она умирала", спектакль Раквереского театра. Романтическая комедия по произведению Надежды Птушкиной. Билет - 20-25 евро.
Четверг, 28 сентября
* На хуторе Пярнаыуэ деревни Раннапунгерья с 10.00 до 17.00 в рамках дня охраны культурного наследия Департамента охраны старины - открытие двух выставок: выставка под открытым небом из раздела нематериального культурного наследия Эстонии "Rääbise soolamine Rannapungerja külas" / "Засолка ряпушки в деревне Раннапунгерья" и выставка под открытым небом "Rannapungerja tuletorn kui paigavaimu sümbol" / "Маяк Раннапунгерья как символ духа места". Можно продегустировать соленую ряпушку. Вход - 2 евро. Выставки открыты до 30 сентября.
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - концерт дня пожилых Йыхвиской волости: выступления детей и молодежи Йыхви, выступают Аре Яама и Лейла Миллер. Вход бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 21 сентября
* В Синимяэ с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 22 сентября
* В Пюсси в 17.30 - Пюссиский серийный бег. Центр соревнований - у Пюссиского Дома культуры.
Суббота, 23 сентября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - соревнование по шашкам "66 aastat kabet Ida-Virumaal" / "66 лет шашкам в Ида-Вирумаа.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - женская хоккейная лига Эстонии: "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Viljandi".
Воскресенье, 24 сентября
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в 10.00 - 4-й Алутагузеский приключенческий марафон.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из троих человек. Новым командам надо зарегистрироваться не позднее 23 сентября по телефону 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
Четверг, 28 сентября
* В Тойла в 19.00 - 10-е Ида-Вирумааское ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 22 сентября
* На Нарвском речном променаде с 13.00 - улица игр. Это улица приключений, где участники могут заняться диск-гольфом, футболом, волейболом, баскетболом, греблей на каноэ и многим другим. Игровые станции по всей территории Йоаорга. В программе мастер-классы по зумбе и сальсе, а в 18.00 - познавательная экскурсия по речному променаду.
Суббота, 23 сентября
* В порту Нарва-Йыэсуу с 10.00 до 17.00 - фестиваль миноги: ярмарка, 12.00 - суп из миноги, лотерея, мастерские, 13.00-14.00 - игры для детей, 16.00-17.00 - выступает бэнд "Big Fish". От пристани Нарва-Йыэсуу можно покататься на судне по реке.
* В Кивыли по ул. Виру, 23 с 12.00 до 15.00 - день открытых дверей спасательной команды.
* В клубе "Ору" в 13.00 - мастер-класс кружка рукоделия "Умелые ручки". Вход свободный. Информация: тел. 5362 4997, www.ahtmeklubi.ee.
Воскресенье, 24 сентября
* В центре посещений Алутагузеского национального парка с 11.00 до 15.00 - семейный грибной день RMK: выставка грибов, лекция "Tuntud ja tundmatud samblikud elukeskkonnas" / "Известные и неизвестные лишайники в среде обитания", дегустация грибов, открыто однодневное грибное кафе, игровые и практические занятия для детей, лесные походы. Спецавтобус: Кохтла-Ярве - Йыхви - центр посещений. Информация и регистрация на автобус: тел. 5620 0080, 5681 5722, info.alutaguse@rmk.ee.
* На кладбище в Тудулинна в 14.00 - открытие монумента павшим тудулиннасцам, павшим в минувшей 100 лет назад Освободительной войне. В программе исторический обзор, речи, поминовение павших, возложение венков. Принимают участие Алутагузеская дружина "Кайтселийта", Эстонская евангелическо-лютеранская церковь, Авинурмеский духовой оркестр, НКО "Tudulinna Kultuurikants". Приглашаем всех принять участие и вспомнить павших за родной край героев.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для пожилых людей "В нашем клубе". Информация по тел. 5668 4792.
Среда, 27 сентября
* В Кийкласком народном доме в 18.30 - инфочас по уходу за телом. Инструктор Анастасия Кондранина.
Четверг, 28 сентября
* В Сондаском общественном доме в 13.00 - празднование дня пожилых.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 15.30 - университет для старшего поколения: лекция искусствоведа Эвелины Ведом "История шоколада в искусстве".
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