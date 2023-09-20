МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.09-28.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 21 сентября

Неэме Ярви. Фото: kino.ee

* В кинотеатре "Amadeus" Йыхвиского концертного дома в 18.00 - киновечер и дискуссия "Neeme Järvi. Muusika üle kõige" / "Неэме Ярви. Музыка превыше всего". В гостях режиссер Эрик Норкроос. Билет - 7 евро.

Пятница, 22 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения "Читаем по-эстонски" для русскоязычных детей: читаем осеннюю книгу и мастерим осенние картинки.

Святилище Таммику. Фото: Erakogu

* В святилище Таммику деревни Паулику в 18.00 - концерт осеннего солнцестояния. Выступают дуэт "Lämmi Üü", Кульно Мальва и Леана Ваппер. Бесплатный автобус: 17.30 - от Йыхвиского волостного управления, 17.40 - от Таммикуского народного дома. Обратно - по окончании мероприятия. Концерт бесплатный.

Екатерина Маргальникова. Фото: Erakogu

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - концерт под открытым небом "Ритмы осеннего вечера". Выступает победительница вокального конкурса ETV+ "Народ поет" Екатерина Маргальникова. Работает уличное кафе. В случае дождливой погоды концерт состоится в здании центра культуры. Вход свободный.

Суббота, 23 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната для детей 4-10 лет: "Здравствуй, осень!", создание осенних картинок.

* В Йыхвиском концертном доме и на музыкальной площади с 12.30 - фестиваль "Творческий котел" национальных культур": концерты, народные игры, национальная кухня, выставки и другое.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - осенняя столица: концерт-открытие. Билет - 12 евро.

Понедельник, 25 сентября

"Kuni ta suri" / "Пока она умирала". Фото: Rakvere Teater

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Kuni ta suri" / "Пока она умирала", спектакль Раквереского театра. Романтическая комедия по произведению Надежды Птушкиной. Билет - 20-25 евро.

Четверг, 28 сентября

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik