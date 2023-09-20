На речном променаде в Нарве откроется улица игр

В рамках Европейской недели мобильности 22 сентября в зоне отдыха Йоаорг в 13.00 откроется улица игр. Улица станет увлекательной дорогой приключений, пройдя по которой, участники познакомятся с новыми для Нарвы видами спортивных игр, например, диск-гольфом, а также попробуют свои силы в гребле на каноэ, в упражнениях по футболу, волейболу, баскетболу и в других развлекательных играх.
По словам директора Департамента развития и экономики Анне Веэво улица игр организована в рамках проекта "Речные променады III".
- Мы хотим познакомить горожан и гостей города с возможностями новой инфраструктуры на территории Йоаорг, построенной в рамках нашего проекта. В декабре прошлого года в Нарве завершились строительные работы по продолжению променада в зоне отдыха Йоаорг, в т.ч. на острове и в археологической зоне, а также построена смотровая площадка "5 кроновый вид". Также завершены работы по строительству велосипедно-пешеходной дорожки от острова Йоаорг до улицы Раудсилла, которая соединяет верхнюю и нижнюю прогулочные зоны променада, - добавила Анне Веэво.
Основная цель проекта "Речные променады III" - это комплексное развитие и благоустройство прибрежной территории в Нарве с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса. Проект реализуется при помощи эстонской программы на внешней границе ЕС 2014-2020 в рамках Европейского инструмента соседства и со-финансируется Европейским Союзом.
Уже более 20 лет европейские города и муниципалитеты организуют мероприятия, посвященные устойчивой мобильности. Местным властям рекомендуется использовать эту неделю для опробования инновационных мер планирования, продвижения новой инфраструктуры и технологий, измерения качества воздуха и получения отзывов от общественности. В этом году общеевропейская неделя мобильности длится с 16 по 22 сентября. В ней примут участие 2757 городов из 43 стран мира. В Эстонии мероприятия проходят в Нарве, Тарту, Таллинне, волости Раэ и посёлке Пеэтри.