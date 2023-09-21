Организаторы "Station Narva" отметили увеличение количества местных посетителей

В опросе приняли участие около 100 человек в возрасте от 15 до 71 года (средний возраст 38,2 года). Из них 42% указали местом жительства Нарву, 8% - другие населенные пункты Ида-Вирумаа, 31% - Таллинн, 9% - Тарту, 7% приехали из других частей Эстонии и 3% из-за рубежа. По сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года доля жителей Ида-Вирумаа увеличилась на 3%. 63% респондентов давали ответы на эстонском языке, 35% - на русском и 2% - на английском языке.

- Наиболее обнадеживающий факт о Station Narva этого года - самая успешная продажа билетов за все шесть лет проведения фестиваля, - комментирует руководитель "Station Narva" Хелен Сильдна. - Несмотря на то, что мероприятие не могло состояться без участия государства, города и спонсоров, продажи билетов показывают, что публика ценит программу фестиваля и готова внести свой финансовый вклад - это главный стимул для нас, как организаторов, продолжать устраивать фестиваль в Нарве. Прошли те времена, когда приходилось беспокоиться о том, понравится ли "Station Narva" нарвитянам. Местная молодежь, семьи с детьми и пожилые жители города посещали наши мероприятия: от концерта-открытия до арт-экскурсий. В Нарву приезжают люди со всей Эстонии - культура объединяет всех нас, а также стимулирует туризм и экономику.