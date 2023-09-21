Организаторы "Station Narva" отметили увеличение количества местных посетителей

Среди посетителей фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который вот уже в шестой раз прошел с 7 по 10 сентября в приграничном городе, был проведен опрос, который показал, что половина посетителей фестиваля - жители Ида-Вирумаа. Всего в этом году Station Narva собрал более 4000 гостей.
Целью онлайн-опроса, проводившегося с 12 по 17 сентября 2023 года, было получить представление о предпочтениях и уровне удовлетворенности гостей фестиваля. Полученная обратная связь помогает организаторам лучше понимать и учитывать предпочтения и ожидания различных групп людей при планировании программы будущих фестивалей.
В опросе приняли участие около 100 человек в возрасте от 15 до 71 года (средний возраст 38,2 года). Из них 42% указали местом жительства Нарву, 8% - другие населенные пункты Ида-Вирумаа, 31% - Таллинн, 9% - Тарту, 7% приехали из других частей Эстонии и 3% из-за рубежа. По сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года доля жителей Ида-Вирумаа увеличилась на 3%. 63% респондентов давали ответы на эстонском языке, 35% - на русском и 2% - на английском языке.
- Наиболее обнадеживающий факт о Station Narva этого года - самая успешная продажа билетов за все шесть лет проведения фестиваля, - комментирует руководитель "Station Narva" Хелен Сильдна. - Несмотря на то, что мероприятие не могло состояться без участия государства, города и спонсоров, продажи билетов показывают, что публика ценит программу фестиваля и готова внести свой финансовый вклад - это главный стимул для нас, как организаторов, продолжать устраивать фестиваль в Нарве. Прошли те времена, когда приходилось беспокоиться о том, понравится ли "Station Narva" нарвитянам. Местная молодежь, семьи с детьми и пожилые жители города посещали наши мероприятия: от концерта-открытия до арт-экскурсий. В Нарву приезжают люди со всей Эстонии - культура объединяет всех нас, а также стимулирует туризм и экономику.
75,3% респондентов сочли цены фестивальных абонементов и билетов вполне адекватными, - отметили организаторы.
Более половины респондентов оценили фестивальную программу максимальным баллом по 5-балльной системе, что в итоге дало средний балл 4,57. Из исполнителей наибольшее впечатление на публику произвели украинская поп-звезда Иван Дорн и голландская ска-группа Bazzookas.
Также были отмечены бесплатные городские сцены и художественная программа, презентация местного городского пространства и жизненного уклада, дружеская атмосфера. Арт-клуб "Ro-Ro", порт Кулгу и лодочные экскурсии по "Нарвской Венеции" были отмечены как точки переплетения культур и стилей. Хвалили также и ночные арт-туры по Кренгольму. Что же касается возраста респондентов, то можно отметить, что наиболее довольные фестивалем гости относятся к возрастной группе 35+. Гости возрастной группы 20-30 лет немного более требовательны и критичны как к программе, так и к предоставляемым услугам.
Организаторы Station Narva будут использовать полученные данные как при планировании программы фестиваля, который состоится с 5 по 8 сентября следующего года, так и при разработке стратегии на ближайшие годы.