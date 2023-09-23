Руководитель Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер: сразу взяли бы на работу 20-30 врачей

По словам Тармо Тохвера, строительство новых больничных зданий и реконструкция старых поможет привлечь сюда на работу врачей и медсестер. "Многие люди из других мест, которые здесь раньше не бывали, удивляются, что у нас есть такая больница".

"Для меня самое важное - чтобы пациенты были довольны больницей. Пациент хочет, чтобы его уважали и с ним разговаривали", - говорит Тармо Тохвер, выигравший в начале сентября конкурс на пост руководителя Ида-Вируской центральной больницы. Он также был членом правления больницы в течение предыдущих пяти лет, когда одно за другим были возведены новые здания. Более сложная задача, чем строительство, - привлечь молодых врачей на работу в Ида-Вирумаа.