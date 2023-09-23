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Руководитель Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер: сразу взяли бы на работу 20-30 врачей

Эрик Гамзеев
, журналист
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По словам Тармо Тохвера, строительство новых больничных зданий и реконструкция старых поможет привлечь сюда на работу врачей и медсестер. "Многие люди из других мест, которые здесь раньше не бывали, удивляются, что у нас есть такая больница".
По словам Тармо Тохвера, строительство новых больничных зданий и реконструкция старых поможет привлечь сюда на работу врачей и медсестер. "Многие люди из других мест, которые здесь раньше не бывали, удивляются, что у нас есть такая больница". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Для меня самое важное - чтобы пациенты были довольны больницей. Пациент хочет, чтобы его уважали и с ним разговаривали", - говорит Тармо Тохвер, выигравший в начале сентября конкурс на пост руководителя Ида-Вируской центральной больницы. Он также был членом правления больницы в течение предыдущих пяти лет, когда одно за другим были возведены новые здания. Более сложная задача, чем строительство, - привлечь молодых врачей на работу в Ида-Вирумаа.

Ида-Вируская центральная больница.
Ида-Вируская центральная больница. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ида-Вируская центральная больница - один из крупнейших работодателей в уезде

  • В Ида-Вируской центральной больнице около 1330 работников, из них почти 200 врачей и более 400 медсестер.
  • В 2022 году среднемесячная зарплата работников больницы составила почти 2000 евро.
  • В 2022 году в стационаре больницы находились 10184 пациента, за год выполнено 6740 операций.

отчет о деятельности Ида-Вируской центральной больницы за 2022 год

- Как вам пришлось на недавнем конкурсе доказывать, что именно вы лучший кандидат на пост руководителя Ида-Вируской центральной больницы?

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