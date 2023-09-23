"Для меня самое важное - чтобы пациенты были довольны больницей. Пациент хочет, чтобы его уважали и с ним разговаривали", - говорит Тармо Тохвер, выигравший в начале сентября конкурс на пост руководителя Ида-Вируской центральной больницы. Он также был членом правления больницы в течение предыдущих пяти лет, когда одно за другим были возведены новые здания. Более сложная задача, чем строительство, - привлечь молодых врачей на работу в Ида-Вирумаа.
Для подписчиков
Руководитель Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер: сразу взяли бы на работу 20-30 врачей
Ида-Вируская центральная больница - один из крупнейших работодателей в уезде
- В Ида-Вируской центральной больнице около 1330 работников, из них почти 200 врачей и более 400 медсестер.
- В 2022 году среднемесячная зарплата работников больницы составила почти 2000 евро.
- В 2022 году в стационаре больницы находились 10184 пациента, за год выполнено 6740 операций.